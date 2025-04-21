أهلي 2009 يفوز على سيراميكا 0/1 في دوري الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 الفوز على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة دوري الجمهورية.

جاء هدف فوز الأهلي في الشوط الثاني من عمر المباراة برأسية عن طريق خالد يحيى.

تشكيل الأهلي 2009 أمام سيراميكا

وبدأ «أهلي 2009» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: عمر عبد العزيز - محمد حمدي قمر - آدم يوسف - سيف تامر.

الوسط: شوقي السعيد - عمر عبد الرحيم - محمد أيمن - سيف كريم.

الهجوم: عبد العزيز خالد - خالد يحيى.

وشارك محمد عماد بدلًا من سيف تامر، وأحمد عبد الهادي بدلًا من عمر عبد العزيز، ووحيد عصام بدلًا من شوقي السعيد، ومصطفى فرج بدلًا من عمر عبد الرحيم، ويحيى وائل بدلًا من عبد العزيز خالد.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 54 نقطة، جمعها من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 3 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة 9 مباريات.

وفاز «أهلي 2009» على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5 - 2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا، وخسر بركلات الترجيح 19 - 20، وفاز على الزمالك 1 - 0، وعلى بلدية المحلة 2 - 0، وخسر أمام زد 1 - 2، وأمام بتروجت 0 - 1، وأمام مودرن سبورت 1 - 2، وأمام إنبي 0 - 3، وفاز على الإسماعيلي 2 - 1، وتعادل مع القناة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 6 - 7، وخسر أمام سيراميكا كليوباترا 0 - 3، وفاز على الاتحاد 2 - 0، وعلى النصر 2 - 0، وعلى الجونة 2- 0، وتعادل مع سموحة 1 - 1 وخسر أمامه بركلات الترجيح، وفاز على المقاولون 2 - 0، وخسر أمام بيراميدز 1 - 2، وأمام غزل المحلة 0 - 2، وتعادل مع زد 1 - 1 وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على البنك الأهلي 3 - 1، وخسر أمام بتروجت 0 - 2، وفاز على بلدية المحلة 5 - 1، وعلى مودرن سبورت 2 - 1، وعلى إنبي 1 - 0، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح، وفاز على القناة 5 - 2، وعلى سيراميكا 1 - 0، مسجلًا 44 هدفًا مقابل 30 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وممدوح عبيد مدربًا عامًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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