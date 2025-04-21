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رياضة

كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام صن داونز في موقعة الجمعة

كولر
كولر

  الأهلي، أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم،  استقر على مهاجم الفريق في مباراة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة القادم، مؤكدا أن كولر سوف يدفع بالسلوفيني جراديشار أساسيا في تشكيل الفريق في لقاء العودة. 

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

 وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

 واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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الأهلي كولر وسام أبو علي

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