وفاة فلاح سقط داخل دراسة القمح بالشرقية

لقى مزارع حتفه بقرية زور أبو الليل مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، أثناء قيامه بدرس محصول القمح، فاختل توازنه وسقط داخل ماكينة درس الغلال، وتوفى متاثرًا بإصابته.

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا يفيد بوفاة “شوقي.م“ في العقد الخامس من عمره فلاح، ومقيم بعزبة الوسط المقطم التابعة لقرية زورابو الليل مركز أولاد صقر، أثناء قيامه بدرس محصول القمح بإحدى الأراضي الزراعية، حيث اختل توازنه وسقط داخل ماكينة الدرس، مما أدى إلى إصابته بجروح قطعية بالرأس والوجه واليد ووفاته في الحال.

بالانتقال والفحص وسؤال أسرة المتوفى، أفادوا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، أفاد بأن الوفاة نتيجة الإصابات.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

الطب الشرعي…هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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