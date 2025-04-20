التموين: فتح نقاط استلام وتخزين القمح أبوابها لاستقبال المحصول المحلي من المزارعين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح نقاط استلام وتخزين القمح أبوابها لاستقبال المحصول المحلي من المزارعين عبر 450 موقعًا علي مستوي الجمهورية خلال إجازة شم النسيم وأعياد الربيع.

تهدف وزارة التموين هذا العام إلى توريد أكثر من 3.5 مليون طن من القمح المحلي، في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وصرح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الحكومة حددت سعر توريد يصل إلى 2000 جنيه للأردب، كخطوة تحفيزية للفلاحين.

وخصصت الوزارة أكثر من 450 نقطة استلام منتشرة بجميع المحافظات، تشمل صوامع حديثة وهناجر وبناكر، لاستقبال المحصول وفق معايير الجودة التي حددتها الجهات المعنية.

وقامت وزارة التموين، بالتعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، بتحديث منظومة التخزين لضمان الحفاظ على جودة القمح.

كما قامت وزارة التموين بتطبيق نظام الرقمنة لتتبع الكميات الموردة من كل مزارع، فضلا عن توفير لجان فنية لاستلام القمح بعد التأكد من مطابقته للمواصفات

ووجه وزير التموين بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، مشددا على ضرورة الإسراع في صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه. ​

وأشار وزير التموين إلى تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية، حيث أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، مدعومة بغرف فرعية في مديريات التموين بالمحافظات، إلى جانب غرف عمليات في الجهات المسوقة، بهدف المتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد. ​

وأكد الوزير أن الوزارة وفرت كافة التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد، من خلال تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بالإضافة إلى توفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح المحلي بكفاءة عالية. ​

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