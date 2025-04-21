الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم 3-1 على الاتفاق في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الاتفاق، بتقدم الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين

تقدم الاتفاق بالهدف الأول في الدقيقة 6 عن طريق فيكتور فينيسيوس فيتينيو، ثم تعادل اتحاد جدة في الدقيقة 11 عن طريق دانيلو بيريرا، ثم أحرز كريم بنزيما الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 35، قبل أن يحرز حسام عوار الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 45+2

أعلن لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي.

يدخل الاتحاد متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، مباراة اليوم وعينه على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل توسيع الفارق بينه وبين منافسه الهلال الذي يليه في الوصافة.

في المقابل يدخل الاتفاق المباراة ويطمع في تحقيق الفوز من أجل مواصلة طريق الانتصارات، والتقدم أكثر نحو مراكز المقدمة.

تشكيل الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

الدفاع: سعد الموسي، دانيلو بيريرا، حسن كادش.

الوسط: فواز الصقور، أنغولو كانتي، فابينهو، حسام عوار.

الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي، أوناي هيرنانديز.

تشكيل الإتفاق أمام اتحاد جدة

فيما دخل الإتفاق مباراته أمام اتحاد جدة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماريك روداك.

الدفاع: محمد عبد الرحمن، جاك هيندري، عبد الله الخطيب، جواو كوستا.

الوسط: مختار علي، ألفارو ميدران، فينالدوم.

الهجوم: فيتينيو، ديمري جري، كارل إيكامبي.

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