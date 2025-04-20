أبرزها سقوط الاتحاد والنصر، حصاد الجولة الـ 28 من الدوري السعودي

شهدت الجولة 28 من الدوري السعودي، زيادة تهديفية مقارنة بالجولة الماضية، حيث تم تسجيل 24 هدفا في 9 مباريات مقارنة بالجولة الماضية التي شهدت تسجيل 23 هدفا، في 9 مباريات.

ونجحت 10 فرق فقط في هز الشباك بالجولة 28 من الدوري السعودي، بينما عجزت 8 فرق وهم الرياض، الخليج، الشباب، الأخدود، الاتحاد، الفيحاء، العروبة، والتعاون، عن تسجيل الأهداف.

وأسدل الستار على منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت سقوط اثنين من الأندية الكبار، في رحلة المنافسة على لقب البطولة.

وفاز الهلال على نظيره الخليج بنتيجة 3-0، بينما انهزم اتحاد جدة أمام الفتح بثنائية نظيفة، وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الفيحاء (5-0)، فيما سقط النصر على يد القادسية (2-1).

وواصل الاتحاد انفراده بصدارة الدوري السعودي، برصيد 65 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن الهلال صاحب الوصافة.

ويأتي النصر في المركز الثالث بـ57 نقطة، وبعده الأهلي رابعا بـ 55 نقطة، بينما يأتي القادسية في المركز الخامس بذات الرصيد، بفارق الأهداف عن الراقي.

صدارة الهدافين في دوري روشن السعودي

ويواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، زعامته للهدافين برصيد 23 هدفا.

ويطارده النجمان: المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، والإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، ولكل منهما 19 هدفا.

ويأتي بعدهم الفرنسي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة، والبرازيلي ماركوس ليوناردو "الهلال"، بـ17 هدفا لكل منهما.

فيما يحتل الفرنسي موسى ديابي، لاعب الاتحاد، صدارة الأكثر تقديما للتمريرات الحاسمة في المسابقة، هذا الموسم، حيث صنع 13 هدفا، وفي المركز الثاني يأتي سالم الدوسري، نجم الهلال، بـ11 تمريرة حاسمة.

رقم مميز لرونالدو

ويتصدر رونالدو قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف (التسجيل والصناعة)، برصيد 26 مساهمة، متفوقا على بنزيما بفارق مساهمة واحدة.

كما يواصل كاستيلز كوين، حارس مرمى القادسية، صدارة قائمة الـ "كلين شيت"، بواقع 13 مباراة، ويأتي بعده حارس أهلي جدة، إدوارد ميندي، بـ10 كلين شيت، ثم أورلاندو موسكيرا (الفيحاء)، بـ9 كلين شيت.

وشهدت جولة الدوري السعودي إشهار 37 بطاقة صفراء وكان العدد الأكبر من نصيب مباراة القادسية والنصر، التي شهدت 9 إنذارات.

كما شهدت الجولة 28 بطاقة واحدة حمراء، كانت من نصيب أورلاندو موسكيرا، حارس الفيحاء، أمام الأهلي.

وحقق القادسية إنجازا تاريخيا أمام النصر، بعدما تمكن للمرة الأولى في تاريخ الدوري السعودي، منذ بداية عصر الاحتراف "2008-2009"، من الانتصار على العالمي، في الدورين الأول والثاني بموسم واحد.

أرقام مميزة في الدوري السعودي

وحقق الجزائري رياض محرز، نجم أهلي جدة، رقما غير مسبوق أمام الفيحاء، حيث نجح للمرة الأولى في تقديم 3 تمريرات حاسمة، خلال مباراة واحدة بقميص الراقي.

كما قدم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، التمريرة الحاسمة الأولى له في الدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم الحالي، والسابعة في المسابقة منذ بداية الموسم الماضي.

كما سجل سالم الدوسري، قائد الهلال، رقما مميزا، حيث أحرز للمرة الثانية هدفين في مباراة واحدة، بدوري روشن خلال الموسم الحالي.. وهي المرة الرابعة للدوسري في مختلف المسابقات، هذا الموسم.

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