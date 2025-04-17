الاتفاق يفوز على الرياض 0/1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، نجح فريق الاتفاق في تحقيق فوز ثمين على نظيره الرياض، بنتيجة 0/1، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدف الاتفاق في الرياض وترتيب الفريقين

وسجل اللاعب فيتينهو هدف فريق الاتفاق في الدقيقة 59 من ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك فريق الرياض.

وأشهر حكم المباراة العديد من البطاقات الصفراء خلال المباراة، كان لفريق الاتفاق نصيب الأسد، حيث حصل على 3 بطاقات لجواو كوستا في الدقيقة 29، جاك هندري في الدقيقة 43 وفيتنهو في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 34 نقطة في المركز التاسع.

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