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حوادث

القبض على 4 من حائزى الأسلحة النارية.. و3 قضايا جلب مخدرات في دمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية فى دمياط 

وأسفرت الجهود خلال عن  ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو - أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين.

كما ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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