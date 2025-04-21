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اقتصاد

بنك مصر يحتفل بيوم اليتيم مع 3 آلاف طفل بـ 14 محافظة

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

نظم بنك مصر ومؤسسته لتنمية المجتمع احتفالًا بيوم اليتيم في 14 محافظة مصرية، ويأتي هذا الاحتفال استكمالًا لدور البنك الريادي في خدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية.

شهد الاحتفال في محافظة القاهرة مشاركة أكثر من 500 طفل في فعاليات متنوعة بمتحف الطفل للحضارة والإبداع، حيث استمتع الأطفال بالألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية، وقد حضر الاحتفال الدكتور علي الصعيدي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

كما شارك موظفو البنك وأسرهم في الاحتفال وقدموا الهدايا العينية للأطفال وقضوا يومًا ترفيهيًا معهم، وقد تم تنظيم احتفالات مماثلة  بالتزامن في 13 محافظة أخرى بالتنسيق مع فروع بنك مصر، وبلغ إجمالي عدد الأطفال المحتفى بهم حوالي 3000 طفل، مما يعكس التزام بنك مصر بالدعم والرعاية للأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.

هذا ويؤمن بنك مصر بأهمية المسؤولية المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمع، ويحرص على المشاركة في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع"، وتشمل مجالات المسؤولية المجتمعية التي يركز عليها البنك الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وتنمية القرى المصرية وتطوير العشوائيات وغيرها من الانشطة التي تستهدف تنمية الإنسان.

والجدير بالذكر، أن بنك مصر حصد عدة جوائز عالمية في مجال المسؤولية المجتمعية نتيجة لجهوده المتميزة في هذا المجال، مما يعكس التزامه الراسخ في دعم احتياجات المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، هذا وقد قام بنك مصر خلال عام 2024 بتخصيص نحو 1.2 مليار جنيه مصري للاستثمار في الانشطة المختلفة للمسئولية المجتمعية، مما يدل على التزامه الكبير بدعم المجتمع وتحقيق تأثير إيجابي مستدام.

هذا ويعمل بنك مصر جاهدًا على تقديم نموذج إيجابي يحتذى به في المسؤولية المجتمعية لكافة المؤسسات، بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل. تعزيزا لأهمية العمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية لتحقيق تأثير إيجابي مستدام في المجتمع.

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