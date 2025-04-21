اشتعال النيران في طائرة لشركة دلتا بمطار أورلاندو بفلوريدا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، نقلا عن هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، باشتعال النيران في طائرة تابعة لشركة دلتا في مطار أورلاندو بفلوريدا.

مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة مروحية في ولاية فلوريدا الأمريكية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت تقارير إعلامية، أن 3 أشخاص قتلوا إثر تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مطار بوكا راتون في ولاية فلوريدا الأمريكية.



تحطم طائرة مروحية بفلوريدا الأمريكية

ومن جانبها، أفادت صحيفة بوكا نيوز ناو، بأن الطائرة أبلغت عن مشكلات ميكانيكية حوالي الساعة 10.17 صباحًا. كما أعلنت شرطة بوكا راتون طرقًا رئيسية وحثّت المارة على «تجنب المنطقة».

يأتي الحادث بعد ساعات من مقتل عائلة إسبانية مكونة من خمسة أفراد في حادث تحطم مروحية أمس الخميس، حيث سقطت الطائرة في نهر هدسون أثناء جولة سياحية في أفق مدينة نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأطفال.

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