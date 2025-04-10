الحادثة الثانية خلال 24 ساعة، تحطم طائرة مروحية في نيويورك ومصرع 6 أشخاص

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، بمقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية بنهر هادسون في ولاية نيويورك الأمريكية.

تحطم طائرة مروحية في نيويورك

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية اصطدمت بطائرة أخرى كانت تقل عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك أثناء تواجدها على أرض مطار ريجان الوطني في العاصمة واشنطن.

اصطدام طائرتين في مطار ريجن بواشنطن

وأكدت الإدارة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات جراء الحادث، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقًا للوقوف على ملابساته وتحديد المسؤولية.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول مدى تأثير الحادث على جدول رحلات النواب الأمريكيين، الذين كانوا في الطائرة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.