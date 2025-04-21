الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

جنايات الكويت، فيتو
جنايات الكويت، فيتو

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار متعب العارضي سجن صيدلي مصري 15 سنة، لإدانته بسرقة واختلاس أدوية هرمونات نمو وتزوير وصفات طبية. 

سجن صيدلي مصري 15 سنة فى الكويت

وكانت تحريات الأمن الكويتى أكدت أن الصيدلي المصري المدان بالسجن 15 سنة، يعمل في مستشفى حكوم،ي قام باختلاس أدوية هرمونات نمو العضلات وتزوير وصفات طبية لبيعها لهواة كمال الأجسام ومنتسبي الأندية الصحية والرياضيين. 

تغريم الصيدلي المصري 14 ألف دينار

ووفق التحريات الأمنية، بلغت قيمة المضبوطات 14 ألف دينار، وقضت محكمة الجنايات بالحكم على الصيدلي المصري بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته وتغريمه 28 ألف دينار ضعف المبلغ المستولى عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة المشار لها.

الكويت تسحب جنسيتها من 962 حالة

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صيدلي مصري سجن صيدلي مصري محكمة الجنايات الكويتية الجنايات الكويتية السجن 15 سنة باختلاس أدوية اختلاس أدوية هرمونات

مواد متعلقة

سفير الكويت بالقاهرة: مصر وجهة جاذبة للاستثمارات

أمير الكويت: نجدد إدانتنا للاحتلال الغاشم والإبادة الجماعية في قطاع غزة
ads

الأكثر قراءة

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

وسام أبو علي يرفض هذا الأمر قبل مواجهة صن داونز

فاتنة المزاج العالي، حكاية سارة خليفة من أضواء الشهرة إلى سجن النساء

3 مشروبات تساعد في تطهير المعدة بعد أكل الفسيخ والرنجة

هل رفض الأعلى للجامعات إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالكليات؟ مصادر تحذر من هذا الأمر

الزمالك يدبر مبلغًا ماليا لعدم طرد بيسيرو من فندق الإقامة

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

المزيد

انفوجراف

البيستاشيو وصل للفسيخ.. حكاية الأكلة الرسمية في شم النسيم من عصر الفراعنة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم السيف في المنام وعلاقته بتولى منصب قيادى

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

المزيد
الجريدة الرسمية