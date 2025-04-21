سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار متعب العارضي سجن صيدلي مصري 15 سنة، لإدانته بسرقة واختلاس أدوية هرمونات نمو وتزوير وصفات طبية.

سجن صيدلي مصري 15 سنة فى الكويت

وكانت تحريات الأمن الكويتى أكدت أن الصيدلي المصري المدان بالسجن 15 سنة، يعمل في مستشفى حكوم،ي قام باختلاس أدوية هرمونات نمو العضلات وتزوير وصفات طبية لبيعها لهواة كمال الأجسام ومنتسبي الأندية الصحية والرياضيين.

تغريم الصيدلي المصري 14 ألف دينار

ووفق التحريات الأمنية، بلغت قيمة المضبوطات 14 ألف دينار، وقضت محكمة الجنايات بالحكم على الصيدلي المصري بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته وتغريمه 28 ألف دينار ضعف المبلغ المستولى عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة المشار لها.

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