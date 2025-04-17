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خارج الحدود

الكويت تسحب جنسيتها من 962 حالة

جواز السفر الكويتى،
جواز السفر الكويتى، فيتو

 أصدرت السلطات الكويتية قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

الاجتماع الأسبوعي للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف.

وأشارت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 13 حالة (للازدواجية).

سحب شهادة الجنسية الكويتية

وبينت الوزارة الكويتية أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 186 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".

 

ونبهت الوزارة كذلك إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 82 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".

 

قانون الجنسية الكويتية

 كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 681 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية.

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