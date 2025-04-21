القومي للبحوث يقدم دليلًا شاملًا لتناول الأسماك المملحة في شم النسيم (فيديو)

قدم الدكتور شريف صلاح، أستاذ التغذية التطبيقية بالمركز القومي للبحوث، نصائح هامة للجمهور حول كيفية التحكم في ملوحة هذه المنتجات والاستمتاع بها بشكل صحي وآمن، وذلك تزامنا مع احتفالات شم النسيم، التي تعد الأسماك المملحة مثل الرنجة والسردين من أبرز مظاهرها الغذائية.

وأكد الدكتور صلاح في تصريحات خاصة لفيتو، على أهمية التأكد من سلامة الأسماك المملحة قبل تناولها، مشيرًا إلى أن السمكة الطازجة تتميز بجلد لامع ومشدود غير مترهل، كما يصعب فصل الرأس عن الجسد بسهولة، ويكون لحمها أو "الفليش" ملتصقًا بالهيكل الغضروفي، بالإضافة إلى أن السمكة المستقيمة عند رفعها وذيلها غير متدلٍ للأسفل تعتبر من علامات الجودة.

بعض الخطوات لتقليل نسبة الملوحة العالية في الفسيخ والرنجة

وأضاف: "بعد التأكد من سلامة السمكة، يمكننا اتباع بعض الخطوات لتقليل نسبة الملوحة العالية الناتجة عن طريقة التمليح المستخدمة لحفظها. ينصح بغسل الأسماك جيدًا قبل تناولها، ويمكن إضافة الزيت والليمون الذي يساهم بشكل فعال في تقليل الإحساس بالملوحة."

كما شدد الدكتور صلاح على أهمية تناول الخضروات الطازجة مثل الخس والبصل الأخضر مع الأسماك المملحة، موضحًا أن هذه الخضروات تساهم في تقليل امتصاص الأملاح من خلال الأمعاء، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم وتجنب المشاكل الصحية المحتملة، خاصة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى.

وفي ختام تصريحاته، تمنى الدكتور شريف صلاح للجميع دوام الصحة والعافية، مؤكدًا على إمكانية الاستمتاع بتقاليدنا الغذائية مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع خلال احتفالات شم النسيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.