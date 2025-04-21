تحدث عن مأساة غزة، تفاصيل آخر ظهور لبابا الفاتيكان قبل وفاته (فيديو)

تداولت وسائل إعلامية، فيديو لآخر ظهور لبابا الفاتيكان، البابا فرانسيس قبل وفاته اليوم الإثنين، حيث ظهر من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، في ظهور مفاجئ له في عيد الفصح.

وفي آخر ظهور له قال البابا الراحل: "أنا قريب من آلام المسيحيين في فلسطين وإسرائيل، كما أنني قريب من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، مشددا على أن "تزايد مناخ معاداة السامية الذي ينتشر في أرجاء العالم يبعث على القلق الشديد".

الظهور الأخير للبابا فرنسيس في قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أمس الأحد pic.twitter.com/czlAn1qs06 — Annahar النهار (@Annahar) April 21, 2025

وفاة بابا الفاتيكان

وأضاف البابا فرانسيس: "في الوقت عينه، يتوجّه فكري إلى شعب غزة، ولا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، حيث ما يزال النزاع الرهيب يولِّد الموت والدمار، ويسبب وضعا إنسانيا مروّعا ومشينا"، داعيا إلى "وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ومساعدة الشعب الذي يتضور جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام".



وتابع قائلا: "لنصل من أجل الجماعات المسيحية في لبنان وسوريا التي تتوق إلى الاستقرار والمشاركة في مصير بلادها، فيما تمرّ سوريا بمرحلة دقيقة من تاريخها.كما أتوجّه بفكر خاص إلى شعب اليمن الذي يعيش إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرّة في العالم بسبب الحرب، وأدعو الجميع إلى إيجاد حلول من خلال حوار بناء".

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