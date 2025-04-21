الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 18 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية  بأن  18 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 15 شهيدا منهم جنوبي القطاع.

ومن جانبها أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان اليوم الإثنين أن آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية بسبب نقص الإمدادات الغذائية.

50 ألف مريض وجريح في غزة يحتاجون لعمليات جراحية 


وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها: إن 50 ألف مريض وجرح في غزة يحتاجون إلى عمليات جراحية سريعة والوضع الصحي في قطاع غزة شبه منهار بسبب الحصار.

txt

الإعلان عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة

وفي السياق ذاته قال مدير الإغاثة الطبية في غزة، اليوم الإثنين  إن الجرحى يموتون ببطء نظرا لانعدام المستلزمات الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة أطباء بلا حدود قطاع غزة

مواد متعلقة

الإعلان عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة

تحدث عن مأساة غزة، تفاصيل آخر ظهور لبابا الفاتيكان قبل وفاته (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

فاتنة المزاج العالي، حكاية سارة خليفة من أضواء الشهرة إلى سجن النساء

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

وسام أبو علي يرفض هذا الأمر قبل مواجهة صن داونز

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

غرق شاب في مياه نهر النيل بالأقصر خلال احتفالات شم النسيم

آية سماحة تعتذر للصحفيين والمصورين: شركاء النجاح

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

اعترافات سارة خليفة المتهمة بتجارة المخدرات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

الجامع الأزهر: القرآن الكريم سبق العلوم الحديثة في النباتات

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

المزيد
الجريدة الرسمية