الرئيس الإيراني: طهران مستعدة لتوسيع علاقاتها مع السعودية

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إن طهران مستعدة لتوسيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك في ظل زيارة وزير الدفاع السعودي إلى العاصمة طهران.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن إيران والسعودية يمكن أن تكونا نموذجا للتعاون الإقليمي ونأمل أن تساهم الصداقة مع السعودية في تعزيز مصالح العالم الإسلامي.

وأكد بزشكيان:أن إيران والسعودية بإمكانهما حل العديد من مشاكل المنطقة معا.

وزير الدفاع السعودي يسلم المرشد الإيراني رسالة خطية من الملك سلمان

وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس: سلمت المرشد الإيراني رسالة خطية من الملك سلمان.

وأضاف وزير الدفاع السعودي: استعرضت مع المرشد الإيراني العلاقات الثنائية بين بلدينا والتقيت المرشد الإيراني بتوجيه من القيادة.

ووصل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، والوفد المرافق له، اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

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