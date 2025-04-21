ضبط قائد سيارة سمح لأطفال بالجلوس أعلى مركبته خلال موكب زفاف بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة قيام قائد سيارة بالسماح لعدد من الأطفال بالجلوس أعلى الجزء الخلفي من المركبة بمحافظة الشرقية، معرضًا حياتهم وحياة المواطنين للخطر، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

وبالفحص، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مالك مكتبة ومقيم بمحافظة الشرقية. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أن ذلك حدث خلال مشاركته في موكب زفاف أحد أقاربه بأحد شوارع المحافظة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، في إطار تطبيق القانون وضمان أمن وسلامة المواطنين.

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