الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 16 مليون جنيه

سقوط احد العناصر
سقوط احد العناصر الإجرامية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن في ضبط عدد من العناصر الإجرامية، وإحباط محاولاتهم لنشر السموم بين المواطنين؛ في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها

مديريتا أمن القاهرة والقليوبية

أسفرت الجهود عن ضبط 4 عناصر إجرامية لتكوينهم بؤرة لتجارة المواد المخدرة، وعُثر بحوزتهم على أكثر من 12 كجم من مخدر الهيروين، 20,100 قرص مخدر، 3 كجم من مخدر الآيس، كمية من مخدر "البودر" (الحشيش الصناعي)، سلاحين ناريين (فرد خرطوش وبندقية خرطوش)، سلاحين أبيضين، عدد من الطلقات، دراجة نارية تُستخدم في نشاطهم الإجرامي

مديرية أمن الإسكندرية

 ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم أول العامرية، بحوزته 22 كجم من مخدر الحشيش، ضبط آخر بدائرة قسم مينا البصل، بحوزته 10,300 قرص مخدر ومؤثر و3 كجم من الحشيش

 

<span style=
. سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 16 مليون جنيه 
تجار مخدرات 
تجار مخدرات 
<span style=
. سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 16 مليون جنيه 

مديرية أمن مطروح

 ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم مطروح، بحوزتهما أكثر من 22 كجم من مخدر الحشيش.

ضبط شركتي سياحة بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 3 عناصر إجرامية بأسيوط

مديرية أمن السويس

 ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم الأربعين، وبحوزته 24 كجم من الحشيش وسلاح أبيض

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 16 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة النارية والذخائر النيابة العامة مخدر الهيروين مخدر الحشيش مكافحة المخدرات فرد خرطوش

مواد متعلقة

ضبط شركتي سياحة بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 3 عناصر إجرامية بأسيوط

تحرير 1458 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء الخوذة

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

حالة المرور اليوم، كثافات محدودة في إجازة شم النسيم بهذه المناطق

إجراءات سحب ومنح ورد الجنسية المصرية.. مصدر: يكشف أسرار الحصول والتنازل عن الجنسيات الأجنبية.. وهذا هو الإجراء القانوني للتجنيس بجنسية دولة لا تسمح بالازدواج

من الإعلام إلى تجارة الموت.. سارة خليفة تقود عصابة تصنيع المخدرات بأحراز تصل لـ نصف مليار جنيه (فيديوجراف)

شرطة نسائية ودوريات متحركة، أبرز ملامح خطة الداخلية لتأمين احتفالات شم النسيم
ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

بعد 18 ساعة تحقيقات، كواليس ليلة بكت فيها سارة خليفة داخل محبسها

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

أبرز 5 مرشحين لخلافة بابا الفاتيكان بعد رحيله

الفسيخ فيه سم قاتل، تحذير لهذه الفئات من تناول الأسماك المملحة

الإعلان عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة

خدمات

المزيد

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة فرانسيس..خطوات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

ما جزاء الذين صبروا وعملوا الصالحات؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية