ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 16 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن في ضبط عدد من العناصر الإجرامية، وإحباط محاولاتهم لنشر السموم بين المواطنين؛ في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها

مديريتا أمن القاهرة والقليوبية

أسفرت الجهود عن ضبط 4 عناصر إجرامية لتكوينهم بؤرة لتجارة المواد المخدرة، وعُثر بحوزتهم على أكثر من 12 كجم من مخدر الهيروين، 20,100 قرص مخدر، 3 كجم من مخدر الآيس، كمية من مخدر "البودر" (الحشيش الصناعي)، سلاحين ناريين (فرد خرطوش وبندقية خرطوش)، سلاحين أبيضين، عدد من الطلقات، دراجة نارية تُستخدم في نشاطهم الإجرامي

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم أول العامرية، بحوزته 22 كجم من مخدر الحشيش، ضبط آخر بدائرة قسم مينا البصل، بحوزته 10,300 قرص مخدر ومؤثر و3 كجم من الحشيش

. سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 16 مليون جنيه

تجار مخدرات

. سقوط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 16 مليون جنيه

مديرية أمن مطروح

ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم مطروح، بحوزتهما أكثر من 22 كجم من مخدر الحشيش.

مديرية أمن السويس

ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم الأربعين، وبحوزته 24 كجم من الحشيش وسلاح أبيض

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 16 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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