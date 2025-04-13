الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

سانت إيتيان وبريست يتعادلان 3/3 في الدوري الفرنسي

بريست
بريست

انتهت مباراة فريق سانت إيتيان مع نظيره بريست بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 29 ببطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

مباراة سانت إيتيان وبريست

وسجل ثلاثية فريق سانت إيتيان كل من لوكاس ستاسين في الدقيقة 16 وإرفين كاردونا (هدفين) في الدقيقيتن 34 و80. 

وسجل أهداف فريق بريست كل من: لودوفيتش أجورك (هدفين) في الدقيقيتن 6 و37، وعبد الله ديبو سيما 25.

ترتيب سانت إيتيان وبريست في الدوري الفرنسي

ويمتلك سانت إيتيان في رصيده 244 نقطة ليتواجد في المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما يحتل بريست المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

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سانت إيتيان بريست الدروي الفرنسي سانت إيتيان و بريست الدروي الفرنسي الممتاز

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