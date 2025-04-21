قفل على كل المواضيع.. ده الدنيا ربيع!

في إشارة المرور الشهيرة بالزمالك تلمح سعاد حسني كمال الطويل.. تشير بالتحية وترسل رسالتها العاجلة إليه قبل انطلاق كل منهما إلى طريقه: "أبو صلاح.. عايزينك ضروري.. في أغنية محدش هيلحنها غيرك".. وجاء الرد سريعا لكنه تقليديا بالعبارة التي يقولها كل المصريين لبعضهم "ابقي كلميني"!



لم يكن المحمول موجودا وقتها قبيل انتهاء النصف الأول من السبعينيات.. تم إخراج الطويل من عزلته وإقناعه بالعمل.. جرى الاتصال إذن.. وأرسلت الكلمات.. والتقى فريق العمل وعلى رأسه رفيق كفاح الطويل وشريك مشواره والمتعهد الرئيسي لأغانيه الوطنية.. صلاح جاهين!



أي مراقب يرى أغنية الدنيا ربيع خفيفة لطيفة، والملحن الطبيعي وقتها ولسنوات طويلة لهذا النوع من الأغنيات هو منير مراد.. صحيح موهبته هائلة ولحن كل أنواع الغناء لكنه تميز في التطريب ومثل هذا النوع من الأغاني والعشرات منها يشهد له مع شادية ومع شريفة فاضل ومع عايدة الشاعر وغيرهن وغيرهن.. لكن ربما القدر يشاء أن يعتكف الطويل ليقدم لحنا تاريخيا خالدا لا ينافسه في أعياد الربيع أي لحن آخر..



روح الفريق ضغطت على الجميع فخرج أجمل ما عندهم خاصة وروح حسن الإمام المبهجة مع إحساس صلاح جاهين وموهبة سعاد حسنى الأسطورية وبصمة كمال الطويل كانت سببا في العمل الجميل، الذي يسعدنا جميعا في مثل هذه الأيام كل عام..

فوحده جاهين الذي يمكنه أن يكتب "الشجر الناشف بقى ورور.. والطير بقى لعبي ومتهور"، وحسن الإمام -وطبعا نافسه وبشدة علي رضا وحسين كمال- الذي اهتم باختيار مكان التصوير وربما لون الفستان وطبعا أول لقطة فيها وكانت مكبرة على وجه سعاد حسني.. التي أمسكت بطرف الخيط وأدركت أنها أمام عمل سيعيش طويلا مثله كأغنية وحياة قلبي وأفراحه للعندليب.. فأضافت من همساتها ولفتاتها وخفة ظلها وحضورها الطاغي في كل حركة وكل إشارة وكل نظرة..

أما كمال الطويل فلا نعرف أغنية تبدأ بقول "تشك تشك تشك"! فلا معني لها ولا وجود في اللغة.. لكنها بصمته التي استطاعت اختطاف انتباه الجميع.. ليصحو الكل. فهنا والآن ستغني السندريلا.. فكان ما كان.. من واحدة من أجمل الأعمال الغنائية المصرية والعربية.. ومعها "قفل على كل المواضيع" واستمتع فقط بشم النسيم العليل وكل صور الربيع المبهج.. ورود وخضرة ومحبة.. حتى الزهور تتلاطف وربما تغازل بعضها الآخر!

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