الإخوان والإعلامية التي تزوجت مجرما!

ولدت في أسرة مثقفة حريصة علي العلم والتعليم.. والدها بلغ عمادة إحدي الكليات المهمة، وردا للجميل طلب وزير إعلام سابق تعيينها للعمل علي الشاشة مذيعة في أي برنامج تحدده! تزوجت -رغم ملامح الأسرة- مبكرا جدا، وبعد أكثر من ربع قرن من الزواج وصفتها بسنوات العذاب حصلت علي الطلاق.. وأكدت أنها لن تكرر تجربة الزواج مرة أخري!



جاءها صوت الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر الهاتف يقول لها إنه يحدثها من الطائرة -ربما يقصد المطار- وإلي جانبه الأستاذ -هكذا قالت وقال- عبد العظيم لقمة وأنه ينصحها بالزواج من اللواء كمال عبد الرازق، ووصفه بأنه "صاحب جهاد وعلي خلق"!

في حين جاءها اتصال من شخصية وصفتها بالعزيزة أبلغها المتصل أنه بحمل رسالة ويبلغها أن فلانا إرهابيا وهو من الإخوان وفلان يحذرك من الزواج منه!



في هذه اللحظات فقط قررت إعادة النظر في الارتباط مجدّدا بعد تجربة وصفتها بالمريرة.. لكن من هو كمال عبد الرازق؟! ومن هو عبد العظيم لقمة؟! بل من هي الإعلامية أصلا؟!



ركز معنا عزيزي القارئ كي تفهم ما جري من إعادة إحياء جماعة الإخوان في السبعينيات وتشابكاته المرعبة.. التي نعاني منها إلي اليوم.. فكمال عبد الرازق ضابط شرطة انضم لقسم الوحدات التابع للجماعة الإرهابية عام 1954، وعقب حادث المنشية حكم عليه بالمؤبد، وأفرج عنه مع إفراجات الإخوان أوائل السبعينيات فتم تعيينه أين؟!

في شركة المقاولون العرب كمدير للأمن بقرار من المهندس عثمان أحمد عثمان (ثاني اثنين رتبا أمور عودة الإخوان مع محافظ أسيوط الأسبق محمد عثمان).. أما عبد العظيم لقمة ففر إلي السعودية بعد حادث المنشية، وكون ثروات طائلة ثم عاد ليعمل في السبعينيات، ويمتلك محل شهير جدا بقلب القاهرة، وهو صهر فنان كوميدي شهير وابنه يعمل بالمقاولات، ويمتد عمل الشركة من مقاولات حصل علي بعضها من عثمان إلي أعمال بالتجمع الخامس وقت محمد إبراهيم سليمان!



الإعلامية هي المذيعة الراحلة كريمان حمزة التي طلبت أن يعقد قرانها بمكة المكرمة الشيخ سيد سابق الشهير بمفتي الدم، نظرا لأخذ رأيه في جرائم الإخوان! وشهر العسل تم بالسعودية! أي أن كل شيء علي المسرح تم تجهيزه.. زواج بهذه الطريقة وظائف هكذا وقواعد مستقرة بدول أخري كانت وقتها تدعم الجماعة! ويبدو من الإتصال الثاني أن قوي شريفة في مصر كانت تقاوم تيار الأخونة رغم أنه يتم برعاية سياسية كبري!



السؤال: أين ذهبت كل هذه الشبكات ونحن أمام نموذج واحد يمكن استخلاص عشرات القصص منها؟! هذا جيل الأجداد والآباء فماذا عن أجيال الأحفاد؟!



عزيزي القارئ الوطني الشريف.. الأجهزة المختصة بذلت وقدمت تضحيات هائلة لمقاومة الإرهاب والإرهابيين.. لكن عفوا.. أمامنا الكثير جدا لننجزه! أخطره الأثر الذي تركه إعلام الإخوان في عقول الملايين، ويروجه ويروج له الكثيرون ممن يبدون للكثيرين أنهم علي خلاف مع الإخوان!



تمنيت لقاء كريمان حمزة لأسألها عن رأيها بعدما عرفت أن كتاب زينب الغزالي الذي أثر فيها فبركة من تأليف يوسف ندا، وبعد اعتراف الجماعة بحادث المنشية الذي منحها التعاطف مع زوجها؟! خاصة وقد أصدرت كتابها في 2001 -قبل الاعترافات- بعنوان تزوجت مجرما، ساخرة -طبعا- من النصيحة التي قدمت لها برفض الزواج.. أو للدقة برفض الزوج نفسه!

رحلت كريمان حمزة قبل عامين..غفر الله لنا ولها !

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