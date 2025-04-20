سليمان عيد.. لماذا ؟!

سر ما لا يعرفه أحد عند جمهور الفن المصري يتمكن معه من منح التعاطف علي الشاشة أو علي المسرح مع فنان دون آخر..أو مع فنان أكثر من الأخر.. ما هو هذا السر؟!

لا أحد يعرف.. ولا نقصد بطبيعة الحال نجوم الصف الأول ممن مروا بكافة عوامل الفرز، ليتم تقديمهم للناس..ووقفت خلفهم شركات إنتاج تملك من الدعاية ما يؤثر في عائد شباك التذاكر..إنما نقصد نجوم الصف الثاني أو الثالث.

حتي تكررت الحالة عبر أكثر من نصف قرن مع الكثيرين..أحب الجمهور مثلا الفنان عبد الغني النجدي.. أشهر صعيدي علي الشاشة الكبيرة..كما منح الجمهور دعمه لإبراهيم سعفان.. كما منحه لمحمد هنيدي الذي كان بين أسماء كبيرة جدا في "البخيل وانا " ليحوله الناس إلي نجم أول، ربما دون تخطيط من منتجي العمل، وعلي خلاف التوقعات لشاب نحيل يفتقد - عندئذ - لكل مقومات النجومية!!

وهكذا القائمة طويلة وقف فيها الفقيد المحبوب سليمان عيد، الذي أحبه الناس ومنحوه تعاطفهم ودعمهم وبما رواه وعلي لسانه هو السنوات الماضية.. فقد نال الحب نفسه في الوسط الفني الذي انتفض حزينا لوداعه - في ظاهرة أيضا لم تحدث مع نجوم كبار -.. فكان وداعا لائقا وعزاء مستحقا يؤكد - رغم مشاهد الألم والحزن - علي المكانة التي حددها الراحل لنفسه، ووضعه زملاؤه فيها.. خلوقا ودودا بشوشا لم يكن طرفا في مشكلة، ولا طرفا في صراع ، أو حتي نزاع علي دور في عمل أو علي أجر عن عمل أو حول عقد يحدد حقوقه ومستحقاته في عمل..

ولم نره مرة متورطا بذكر أحد بسوء، بل رأيناه مادحا كل من ساندوه ودعموه، وكل يد امتدت له وقدرت موهبته رغم مشقة البدايات ومرارتها.. ولم نره - أيضا - متمردا علي أرزاق الله شاكرا له سبحانه ما قسمه له حتي رحل راضيا مرضيا..

هكذا كان..وهكذا كانوا معه.. وهكذا قلنا عنهم..وهذا سر سليمان عيد وسبب حزن المصريين والعرب عليه!

رحم الله سليمان عيد.. وخالص العزاء لأسرته..ألهمهم الله وزملاءه ومحبيه كل الصبر..

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