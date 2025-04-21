الإثنين 21 أبريل 2025
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محافظ القليوبية يوزع الورود على الأسر بحدائق القناطر الخيرية احتفالا بشم النسيم (فيديو وصور)

محافظ القليوبية يشارك
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حدائق القناطر الخيرية، حيث شارك المواطنين فرحتهم واحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم، من خلال توزيع الورود عليهم.

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محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية ويشارك المواطنين فرحة أعياد الربيع وشم النسيم


جاء ذلك بحضور كل من اللواء إيهاب سراج الدين سكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء أحمد أبو بكر المشرف على مدينة القناطر الخيرية والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة والدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية والمهندس خالد علي مدير عام ري القناطر ومسؤولي الري بالقناطر الخيرية.


وخلال الجولة، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع المواطنين، حيث تبادل معهم التهاني والتقط الصور التذكارية، وقام بتوزيع الورود عليهم تعبيرًا عن سعادته بمشاركتهم هذه الأوقات المبهجة. 


كما تفقد محافظ القليوبية العيادات المتنقلة التي وفرتها مديرية الصحة بالقليوبية، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال أي حالات مرضية طارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
وقد أعرب المحافظ عن سعادته بالأجواء الاحتفالية التي شهدتها الحدائق، مشيدًا بوعي المواطنين وحرصهم على الاستمتاع بهذه المناسبة في جو من البهجة والسرور. كما أكد على حرص المحافظة على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال احتفالاتهم، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لتأمين الحدائق والمناطق المحيطة بها.

محافظ القليوبية يتفقد احتفالات القناطر الخيرية 

وخلال الجولة صرح محافظ القليوبية  أنه "سعيد جدًا بمشاركة إخواننا وأهلنا في القليوبية احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم في حدائق القناطر الخيرية، هذا المتنفس الجميل الذي يجمعنا جميعًا في هذه المناسبة السعيدة.
واكد محافظ القليوبية  أنه حرصنا على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين، وتجهيز الحدائق لاستقبالهم، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة من خلال العيادات المتنقلة، وذلك لضمان قضاء الجميع أوقات ممتعة وآمنة مضيفا أن القناطر الخيرية ستظل دائمًا رمزًا للفرحة والبهجة، ونحن مستمرون في تطويرها وتجميلها لتظل مقصدًا سياحيًا متميزًا لأهالي القليوبية وجميع المصريين.
وتقدم المحافظ بالشكر لجميع الأجهزة المعنية التي ساهمت في تنظيم هذه الاحتفالات،  خاصة مديرية أمن القليوبية علي جهودها في تأمين الزائرين ومديرية الصحة على توفير الخدمات الطبية المتميزة، كما دعا المحافظ الجميع إلى الحفاظ على نظافة الحدائق والاستمتاع بجمالها واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن القليوبية ستظل دائمًا حريصة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمواطنين، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 
محافظ القليوبية يشارك المواطنيين الاحتفال بشم النسيم، فيتو 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية شم النسيم القناطر الخيرية احتفال عيد الربيع حدائق القناطر الخيرية

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