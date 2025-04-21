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ثقافة وفنون

فعاليات وأنشطة ترفيهية للاحتفال بأعياد شم النسيم بمتحف الطفل ومكتبتي مصر الجديدة والمستقبل

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

أطلقت جمعية مصر الجديدة عدد من الفعاليات للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم تهدف الى إدخال السعادة والبهجة على نفوس الكبار قبل الأطفال ورسم البسمة على شفاهم، حيث تشهد المنصات الثقافية والابداعية التابعة للجمعية حزمة من البرامج تتنوع ما بين العاب ومسابقات موجهة للأطفال، وتعرفهم بالأعياد والمناسبات  القومية والعالمية  والدينية، وذلك برعاية رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة وأعضاء المجلس.

حيث استضاف مركز الطفل للحضارة والإبداع " متحف الطفل "، صباح أمس، حوالى ٣٠٠ طفل وطفلة من الأيتام شاركوا في بعض الفقرات والمسابقات التي تنمي مدارك الاطفال وتحثهم على العمل الجماعي، بحضور مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر.

كما تنظم مكتبة المستقبل إحدى ندوة بعنوان  “شم النسيم والحسابات الفلكية” وذلك في السادسة من مساء بعد غد الأربعاء، تطرح الندوة مجموعة من التساؤلات في مقدمتها، كيف للمصريين القدماء تحديد موعد قدومه، وما علاقة حركة الشمس والنجوم بتوقيت الأعياد والمواسم؟، وكيف  الحسابات الفلكية تحدد شم النسيم وكل المناسبات اللي بنحتفل بيها؟، يحاضر في الندوة مهندس عصام جودة - المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك.

وتستقبل، في الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء مكتبة مصر الجديدة للطفل الأطفال لحضور ورشة حكى لتعريف الأطفال بشم النسيم وهو أحد العادات المصرية ذات الجذور الفرعونية، حيث احتفل به المصريين القدماء ومن بين تقاليد شم النسيم الفرعونية القديمة التزين بعقود زهور الياسمين وهو محرف من الاسم الفرعوني القديم (ياسمون) وكانوا يصفون الياسمين بأنه عطر الطبيعة التي تستقبل به الربيع، وكانوا يستخرجون منه في موسم الربيع عطور الزينة وزيت البخور الذي يقدم ضمن قرابين المعابد عند الاحتفال بالعيد.

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