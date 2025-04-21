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محافظات

ضبط وإعدام أسماك مملحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى فى أسوان (صور)

لجنة تفتيشية على
لجنة تفتيشية على اسواق اسوان

واصلت اللجان التفتيشية الخماسية المشتركة حملاتها المفاجئة على المحال العامة والأسواق فى أسوان للتأكد من التراخيص، وإشتراطات الصحة والسلامة العامة للمعروضات من المنتجات والسلع المختلفة وذلك ضمن الجهود المكثفة خلال أعياد الربيع وشم النسيم.

ضبط ٣٥٠ كجم اسماك مملحة 

وقد أسفرت جهود اللجان التى ضمت المسئولين بجهاز حماية المستهلك والصحة والتموين والطب البيطرى وسلامة الغذاء بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن عن ضبط 350 كيلو من الأسماك المملحة غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، فضلًا عن تحرير 60 محضر جنح صحية، وإعدام 55 كجم من الأغذية والمخلل المنتهى الصلاحية، وتسليم المحاضر للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 كما تم ضبط 5740 لتر من المشروبات الغازية لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية وذلك بعد ورود نتائج التحليل من المعامل الإقليمية، وتستكمل اللجان أعمالها وجهودها على مدار اليوم من أجل ضبط أى مخالفات وإعدامها على الفور للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وللتأكد من أن المنشآت تقدم غذاء آمن وصحى وطبقًا لمواصفات الجودة المطلوبة.

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​ أسوان اسماك شم النسيم اسواق اسماك مملحة

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