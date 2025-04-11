سكرتير عام أسوان يتفقد الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة (صور)

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام اللواء أيمن الشريف برفقة مديرى المرور والمواقف، ومسئولى الجهات المعنية بجولة ميدانية.

انتظام سير العمل

يأتى ذلك فى إطار متابعة انتظام سير العمل بمواقف السيرفيس ومحطات الوقود والتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار والتعريفة الجديدة لـسيارات الأجرة بمختلف خطوط السير عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

شملت الجولة تفقد عدد من محطات الوقود، والإطمئنان على دفاتر الإستلام والتوريد، فضلا عن موقف الأقاليم وذلك للتأكيد على تعليمات محافظ أسوان بشأن التزام سائقى سيارات السرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة دون أى مغالاة مع عدم السماح بأى محاولات لاستغلال المواطنين، وخاصة أن الزيادة لا تتعدى نسبة 10 %.

أضاف ان ذلك بجانب المواجهة الحازمة لسائقى سيارات السيرفيس فى حالة قيامهم بفرض أى زيادة على التعريفة الجديدة التى تم إقرارها، فضلًا عن الالتزام بتركيب وإلصاق التعريفة على زجاج السيارات، وأيضًا البانرات التوضيحية بالتعريفة المقررة على خطوط السير داخل وخارج المدن، علاوة على الإستماع للشكاوى والمطالب الجماهيرية والعمل على تلبيتها بالشكل المطلوب، وهو الذى يتطلب من المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات يتم رصدها فى رفع قيمة التعريفة لسرعة التدخل واتخاذ اللازم.

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