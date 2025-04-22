الثلاثاء 22 أبريل 2025
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اقتصاد

الحد الأدنى لشراء شهادة العائد الثابت 20% في بنك القاهرة

بنك القاهرة،فيتو
بنك القاهرة،فيتو

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأدنى لشراء شهادات الادخار  ذات العائد الثابت 20%.

وأوضح بنك القاهرة أن شهادة Primo Affluentثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت​​ 20% الحد الأدنى للشراء مليون جم.

فيما يصل الحد الأدني في شهادة Primo Mass ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت​ 19% نحو 10 آلاف جم لشراء الشهادة.

 

ومن جانب آخر أعلن بنك القاهرة، عن تقديم باقة من المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء، خلال الفترة من يوم ١ حتى 31 أبريل، وذلك بمناسبة فعاليات الشمول المالي، وتحت مظلة البنك المركزي المصري، وفى ضوء الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي.

وتشمل قائمة الخدمات المقدمة من بنك القاهرة للعملاء بمناسبة اليوم العربي الشمول المالي ما يلي:

فتح حسابات وفر مجانًا وبدون حد أدنى.
إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.
إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا.
إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد (سواء لعميل جديد او عميل قائم).
إصدار مجاني لخدمة الانترنت البنكي والموبيل البنكي.

 

ومن جانب آخر أوضح بنك القاهرة تفاصيل قرض المعاش لعملائه في شتى الفروع.

وقال بنك القاهرة إنه المستندات المطلوبة من العملاء على قرض المعاش من بنك القاهرة واحدة من الإجراءات الهامة في عملية التمويل وتشمل المستندات التالي:

 

مستندات قرض المعاش في بنك القاهرة 

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي تدل على استھلاك فعلى للمكان.

خطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له العميل

وتشمل شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

شروط قرض المعاش في بنك القاهرة 

"الحد الأدنى لقيمة المعاش 1000 جم

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 جم

الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون جنيه للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جم الزملاء بالمعاش منتج 903).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 أشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120 شهرا)

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