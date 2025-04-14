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تضامن الدقهلية تشكل لجنة فنية لتقييم أداء وحدات حياة كريمة بشربين

وحدات التضامن بقري
وحدات التضامن بقري حياة كريمة بشربين، فيتو

تابعت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الدقهلية، الموقف التنفيذي بشأن تشغيل الوحدات الاجتماعية التي تم رفع كفاءتها خلال مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بمركز شربين.

 

وأوضحت وكيل تضامن الدقهلية  أن عدد الوحدات بلغ 6 وحدات اجتماعية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وحدة قرية الشيخ عطية، وإنشاء مبنى جديد للوحدة الاجتماعية بقرية الضهرية بالإضافة إلى إدراج عدد  7 وحدات لقرى أم داخل مجمعات خدمات حكومي، فضلًا عن  إنشاء ثلاثة مراكز تنمية الأسرة ومركز تأهيل شامل لخدمة ذوي الهمم بمدينة شربين لخدمة جميع القرى والتوابع.

بدأت أعمال اللجنة بالمرور الميداني على الوحدات للتأكد من عمل الشبكات المتصلة ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير الخدمات وتسهيل الإجراءات وإنجازها بصورة سريعة وحضارية وفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يحقق رضا المواطن.

تضمنت اللجان متابعة كفاءة وعمل الشبكات من خلال مركز المعلومات والدعم الفني بالمديرية وفحص السجلات والملفات من خلال إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وفحص  ومتابعة الشكاوى والتظلمات لتكافل وكرامة من خلال إدارة الضمان الاجتماعي.

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