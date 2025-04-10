الخميس 10 أبريل 2025
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عبد الرحمن أشرف يحصد البرونزية بطولة المصارعة تحت 15 سنة لنادي الأولمبي

بطولة الجمهورية للمصارعه،
بطولة الجمهورية للمصارعه، فيتو

حصد  نادي الأولمبي المصري بالإسكندرية المركز الثالث في بطولة المصارعة  تحت ١٥ سنه من خلال اللاعب عبد  الرحمن أشرف وزن ٥٧ كيلو  

وأقيمت البطولة التي كان تم تأجيلها قبل ذلك،  في  نادي طلائع الجيش، واستمرت علي مدار ٤ إيام 

وحصد المركز الاول مشروع قومي اسيوط اياد احمد محمد، والمركز  الثاني مشروع قومي إسماعيلية  الحسيني وليد محمد سليم

وانتهت منافسات المصارعه الروماني بحصول نادي المؤسسة العسكرية بالقاهرة على كأس المركز الأول، وحصد المشروع القومي بالأسكندرية على كأس المركز الثاني، بينما حصد المشروع القومي بالدقهلية علي كأس المركز الثالث


واقيمت خلال المنافسات عدد ٢٩٩ مباراة  أدارها تحكيميًا  ٢٩ حكم  وتنافس في المصارعه الحرة  عدد ٤٥ هيئة  بمشاركة ١٨٩ لاعب، وفي المصارعه النسائية  شارك ٢٦ هيئة بعدد ٥٢ لاعبه 
وأشار السيد الدكتور محمود عكاشة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعه الي أن نشر المصارعه يأتي من الاهتمام واحتضان الابطال من الصغر ووضع برامج للحفاظ علي المواهب في هذه المرحلة وثقل مهاراتهم للوصول إلي الناشئين ومنها لمرحلة الكبار  بأعلي المستويات الفنية واعتلائهم منصات التتويج  وصولا لابطال اولمبيين.

 

 

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