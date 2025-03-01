السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طاقم تحكيم بقيادة محمد معروف للقاء الترجي وقابس في الدوري التونسي

محمد معروف الحكم
محمد معروف الحكم الدولي، فيتو

الترجي التونسي، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال حيمودي تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة لقاء الترجي التونسي ومستقبل قابس في منافسات الدوري الممتاز التونسي.

طاقم حكام مباراة الترجي وقابس

ويتكون طاقم التحكيم المصري الذي يدير مباراة الترجي التونسي ومستقبل قابس من، محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني، بينما يتواجد علي تقنية الفيديو الحكم الدولي طارق مجدي.

 

الترجي التونسي، فيتو
الترجي التونسي، فيتو

موعد مباراة الترجي التونسي أمام قابس

ومن المقرر اقامة لقاء الترجي التونسي أمام مستقبل قابس، اليوم السبت ١ مارس ٢٠٢٥ ضمن الجولة ٢٣ من منافسات دوري المحترفين في تونس. 

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد الزريق بتونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الترجي التونسي الاتحاد التونسي لكرة القدم جمال حيمودي محمد معروف مستقبل قابس لقاء الترجي التونسي ومستقبل قابس الدوري الممتاز التونسي محمود أبوالرجال موعد مباراة الترجي التونسي أمام قابس

مواد متعلقة

مودرن سبورت يعلن تعاقده مع معتز زدام لاعب الترجي التونسي

هاتريك "جبري" يقود الترجي للفوز على ساجرادا برباعية

الترجي التونسي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد معروف حكما لديربي المغرب بين الرجاء والجيش بدوري أبطال إفريقيا
ads

الأكثر قراءة

المواعيد الجديدة لعمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

4 توجيهات عاجلة من الكهرباء بشأن انقطاع التيار خلال شهر رمضان

ارتفاع حذر لأسعار الذهب وهذا العيار يصل لـ 4627 جنيها

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

هل صلاة التراويح واجبة أم مستحبة؟ عضو بالأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب (فيديو)

سيدة تنهي حياة زوجها في أول ساعات رمضان بالغربية

ممدوح عباس يوجه رسالة لأبو ريدة: الزمالك سيستكمل الدوري بالفريق الأول

زيلينسكي يصدر بيانا يعبر فيه عن امتنانه لأمريكا وترامب والكونجرس

منوعات

المزيد

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

لأول مرة منذ 230 عاما، إعادة بناء وجه موزارت تكشف ملامحه الغامضة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام وتحسم موقف إخراجها نقودًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يوضح المفهوم الصحيح للصيام (فيديو)

هبة عوف: طلاسم مسلسل "المداح" قد تكون مؤذية إن كانت حقيقية والسحر مذكور في القرآن

اعرف دار الإفتاء قدرت قيمة زكاة الفطر إزاي بطريقة سهلة

المزيد
الجريدة الرسمية