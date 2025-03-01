طاقم تحكيم بقيادة محمد معروف للقاء الترجي وقابس في الدوري التونسي

الترجي التونسي، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال حيمودي تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة لقاء الترجي التونسي ومستقبل قابس في منافسات الدوري الممتاز التونسي.

طاقم حكام مباراة الترجي وقابس

ويتكون طاقم التحكيم المصري الذي يدير مباراة الترجي التونسي ومستقبل قابس من، محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني، بينما يتواجد علي تقنية الفيديو الحكم الدولي طارق مجدي.

الترجي التونسي، فيتو

موعد مباراة الترجي التونسي أمام قابس

ومن المقرر اقامة لقاء الترجي التونسي أمام مستقبل قابس، اليوم السبت ١ مارس ٢٠٢٥ ضمن الجولة ٢٣ من منافسات دوري المحترفين في تونس.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد الزريق بتونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.