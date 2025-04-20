مواعيد مباريات اليوم الأحد وأبرزها مواجهة ليفربول ونصف نهائي الكونفدرالية

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية وعلى رأسها مباراة ليفربول ضد ليستر بالدوري الإنجليزي ومباريات نصف نهائي الكونفدرالية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

فولهام ضد تشيلسي - 3 مساءً - قناة بى إن سبورت 2 HD

إيبسويتش تاون ضد أرسنال - 3 مساءً - قناة بى إن سبورت 1 HD

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون - 3 مساءً - قناة بى إن سبورت 5 HD

ليستر سيتي ضد ليفربول - 5:30 مساءً - قناة بى إن سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد أوساسونا - 2 مساءً - قناة بى إن سبورت 3 HD

فياريال ضد ريال سوسيسداد - 4:15 مساءً - قناة بى إن سبورت 3 HD

إشبيلية ضد ألافيس - 6:30 مساءً - قناة بى إن سبورت 3 HD

ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو - 9:00 مساءً - قناة بى إن سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ليل ضد أوكسير - 3 مساءً - قناة بى إن سبورت 4 HD

بريست ضد لانس - 5:15 مساءً- قناة بى إن سبورت 4 HD

ريمس ضد تولوز - 5:15 مساءً- قناة بى إن سبورت اكسترا 4

نيس ضد أنجيه - 5:15 مساءً- قناة بى إن سبورت 2 HD

سانت إتيان ضد ليون - 8:45 مساءً - قناة بى إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

أوجسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت - 3:30 مساءً - قناة بى إن سبورت اكسترا 1

بوروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ - 5:30 مساءً- قناة بى إن سبورت 5 HD

سانت باولي ضد باير ليفركوزن - 7:30 مساءً - قناة بى إن سبورت 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

إمبولي ضد فينيزيا - 3 مساءً

بولونيا ضد إنتر ميلان - 6 مساءً

ميلان ضد أتالانتا - 8:45 مساءً

مواعيد مباريات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

سيمبا ضد ستيلينبوش - 3 مساءً - قناة بى إن سبورت 6 HD

نهضة بركان ضد شباب قسنطينة الجزائري - 9 مساءً - قناة بى إن سبورت 6 HD

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

الداخلية ضد السكة الحديد - 3:30 مساءً

القناة ضد كهرباء الإسماعيلية - 3:30 مساءً

بلدية المحلة ضد وادي دجلة - 3:30 مساءً - قناة Ontime sports 2

ديروط ضد أسوان - 3:30 مساءً - قناة Ontime sports 1

المقاولون ضد راية - 6 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

إسطنبول باشاكشهير ضد غازي عنتاب بي.بي.كي - 12:30 ظهرًا

ريزه سبور ضد ايوبسبور - 3 مساءً

فنربخشه ضد قيصري سبور - 6 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري ضد سليمان الرياضي - 3:30 مساءً

إتحاد بن قردان ضد فابيس - 3:30 مساءً

قوافل قفصة ضد البنزرتي - 3:30 مساءً

الأفريقي ضد الترجي - 5 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.