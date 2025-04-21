الإثنين 21 أبريل 2025
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رياضة

مواجهات قوية في ربع نهائي دوري السوبر لكرة السلة

دوري السوبر لكرة
دوري السوبر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، أسدل الستار على منافسات الدور الأول من نهائيات دوري السوبر لكرة السلة رجال، للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء ترتيب دوري السوبر بعد ختام المرحلة الأولى كالتالي:

 

 

وتأتي مواجهات الدور ربع النهائي كالتالي:

الاتحاد السكندري × سموحة

الأهلي × هليوبوليس

الزمالك × المصرية للاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

وتأتي مواعيد مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الجولة الأولى - الخميس 24 أبريل

الجولة الثانية - الجمعة 25 أبريل

الجولة الثالثة - الإثنين 28 أبريل

الجولة الرابعة - الثلاثاء 29 أبريل

الجولة الخامسة - السبت 3 مايو

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة (85-73)، في الجولة الـ14 من المرحلة الأولى لدوري السوبر لكرة السلة.

وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم 24 أبريل الجاري، بمشاركة الفرق الـ8.

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