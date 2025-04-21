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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين، تستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ 31 من دوري القسم الثاني، المجموعة الأولي المعروفة ببطولة دوري المحترفين. 

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين 

الترسانة ضد بروكسي - 3:30 مساء 

منتخب السويس ضد المنصورة - 3:30 مساء 

بترول أسيوط ضد طنطا - 3:30 مساء 

سبورتنج ضد أبوقير للأسمدة - 3:30 مساء 

الاتصالات ضد لافيينا - 6 مساء 

 

وأقيمت أمس الأحد  5 مباريات في افتتاح الجولة الـ 31 لمسابقة دوري المحترفين، وجاءت نتائجها كالتالي: 

 

القناة ضد كهرباء الإسماعيلية 1-2

بلدية المحلة ضد وادي دجلة 0-0

ديروط ضد أسوان  1-0

الداخلية ضد السكة الحديد  1-0

المقاولون ضد راية 1-1

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025
 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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