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ثقافة وفنون

إعادة تجهيز موقع تصوير فيلم "Deadpool & Wolverine"

Deadpool & Wolverine،
Deadpool & Wolverine، فيتو

كشفت عدد من التقارير، أنّ موقع تصوير  فيلم "Deadpool & Wolverine" يتم إعادة تجهيزه حاليًا، من أجل تصوير مشروع جديد.

وأشارت التقارير، إلى أن استديوهات مارفل، تتكتم على تفاصيل المشروع الجديد، وترفض الكشف عن أي تفاصيل تتعلق به.

في سياق متصل، تصدر فيلمي "Inside Out 2 و"Deadpool & Wolverine"، قائمة الأفلام الأكثر نجاحا، في عام ٢٠٢٤.

ونجح فيلمي "Inside Out 2 و"Deadpool & Wolverine"، في أن يكونا الفيلمين الوحيدين، اللذين تجاوزت إيراداتهما، حاجز المليار دولار، خلال عام ٢٠٢٤.

وحقق فيلم "Inside Out 2"، إيرادات بلغت 1.7 مليار دولار، فيما حقق فيلم "Deadpool & Wolverine" إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار.

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إنتاج جزء ثانٍ من فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن ستديوهات  مارفل، تخطط في الوقت الحالي، لإنتاج جزء ثان لفيلم Deadpool & Wolverine.

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 وأوضحت التقارير، أن مارفل تريد استغلال نجاح ثنائي رايان رينولدز، وهيو جاكمان، لذلك تخطط لإنتاج جزء ثان من الفيلم، على الرغم من التصريحات السابقة، التي أكدت أنه لا يوجد أجزاء ثانية لفيلم، Deadpool & Wolverine.

وذكرت التقارير الصحفية، أنه الجزء الثاني من فيلم Deadpool & Wolverine، سيتم إصداره بعد فيلم "Avengers: Secret Wars".

DEADPOOL & WOLVERINE،

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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