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ثقافة وفنون

"Inside Out 2 و"Deadpool & Wolverine" أنجح فيلمين في ٢٠٢٤

Inside Out 2 وDeadpool
"Inside Out 2 و"Deadpool & Wolverine"، فيتو

تصدر فيلمي "Inside Out 2 و"Deadpool & Wolverine"، قائمة الأفلام الأكثر نجاحا، في عام ٢٠٢٤.

ونجح فيلمي "Inside Out 2 و"Deadpool & Wolverine"، في أن يكونا الفيلمين الوحيدين، اللذين تجاوزت إيراداتهما، حاجز المليار دولار، خلال عام ٢٠٢٤.

وحقق فيلم "Inside Out 2"، إيرادات بلغت 1.7 مليار دولار، فيما حقق فيلم "Deadpool & Wolverine" إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار.

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إنتاج جزء ثانٍ من فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات  مارفل، تخطط في الوقت الحالي، لإنتاج جزء ثان لفيلم Deadpool & Wolverine.

 

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 وأوضحت التقارير، أن مارفل تريد استغلال نجاح ثنائي رايان رينولدز، وهيو جاكمان، لذلك تخطط لإنتاج جزء ثان من الفيلم، علي الرغم من التصريحات السابقة، التي أكدت أنه لا يوجد أجزاء ثانية لفيلم، Deadpool & Wolverine.

وذكرت التقارير الصحفية، أنه الجزء الثاني من فيلم Deadpool & Wolverine، سيتم إصداره بعد فيلم "Avengers: Secret Wars".

DEADPOOL & WOLVERINE،

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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