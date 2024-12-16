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ثقافة وفنون

رايان رينولدز: لدي العديد من الأفكار للجزء الثاني لـ Deadpool And Wolverine

رايان رينولدز وهيو
رايان رينولدز وهيو جاكمان، فيتو

قال الممثل "رايان رينولدز"، ان لديه العديد من الخطط، والأفكار، للجزء الثاني من فيلم Deadpool And Wolverine.

وأضاف رايان في تصرحاته الصحفية الجديدة: “لدي بعض المقترحات والأفكار، لكن لم يتمحور أي منها حول Deadpool، كشخصية رئيسة، قد يكون ممثل مساعد أو محرك للاحداث،، لا أعرف بعد، وأود دائمًا أن يتم إقران Deadpool وWolverine بطريقة ما معًا”.

إنتاج جزء ثانٍ من فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

وكشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تخطط في الوقت الحالي، لإنتاج جزء ثان لفيلم Deadpool & Wolverine.

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 وأوضحت التقارير، أن مارفل تريد استغلال نجاح ثنائي رايان رينولدز، وهيو جاكمان، لذلك تخطط لإنتاج جزء ثان من الفيلم، علي الرغم من التصريحات السابقة، التي أكدت أنه لا يوجد أجزاء ثانية لفيلم، Deadpool & Wolverine.

وذكرت التقارير الصحفية، أنه الجزء الثاني من فيلم Deadpool & Wolverine، سيتم إصداره بعد فيلم "Avengers: Secret Wars".

DEADPOOL & WOLVERINE،

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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