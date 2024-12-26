الخميس 26 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أجر صادم لمخرج فيلم "Deadpool & Wolverine"

المخرج تيم ميلر،
المخرج تيم ميلر، فيتو

 كشف المخرج تيم ميلر، في تصريحات صحفية، أنه حصل على 225,000 دولار فقط، مقابل إخراج فيلم مارفل الشهير "Deadpool & Wolverine".

وقال ميلر:"مقابل عامين من العمل، هذا ليس مبلغًا ضخمًا.. ليس أنني غير ممتن، بل أنا ممتن جدًا... وكيل أعمالي قال لي: يا رجل، تجني أكثر من ذلك الرقم بكثير، مقابل حلقة واحدة من مسلسل The Walking Dead".

 

إنتاج جزء ثانٍ من فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

وكشفت تقارير صحفية، أن استديوهات  مارفل، تخطط في الوقت الحالي، لإنتاج جزء ثان لفيلم Deadpool & Wolverine.

 

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 وأوضحت التقارير، أن مارفل تريد استغلال نجاح ثنائي رايان رينولدز، وهيو جاكمان، لذلك تخطط لإنتاج جزء ثان من الفيلم، علي الرغم من التصريحات السابقة، التي أكدت أنه لا يوجد أجزاء ثانية لفيلم، Deadpool & Wolverine.

وذكرت التقارير الصحفية، أنه الجزء الثاني من فيلم Deadpool & Wolverine، سيتم إصداره بعد فيلم "Avengers: Secret Wars".

DEADPOOL & WOLVERINE،

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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