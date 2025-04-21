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موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2025

الدبلومات الفنية،فيتو
الدبلومات الفنية،فيتو

يبحث عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2025.

جداول امتحانات الدبلومات الفنية

فقد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

رابط وخطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

التعليم تعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024 / 2025

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025.

للاطلاع على جداول الامتحانات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/media/2aibwpxe/421.pdf

 

 

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