رابط وخطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني بجميع التخصصات، بما في ذلك الشعب الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية.

خطوة أساسية لامتحانات الدبلومات الفنية 2025

وأكدت الوزارة أن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية يمثل مرحلة أساسية ضمن إجراءات التقديم للامتحانات، حيث يتم من خلالها إدخال بيانات الطلاب وتحديد لجان الامتحانات الخاصة بهم.

كما شددت على ضرورة امتلاك الطالب بريدًا إلكترونيًا مدرسيًا لاستكمال عملية التسجيل وطباعة الاستمارة بشكل صحيح.

خطوات إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي

وأوضحت الوزارة أنه في حال لم يكن لدى الطالب بريد إلكتروني مدرسي، يمكنه إنشاؤه بسهولة عبر الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مما يسهل عملية التقديم وتسجيل الاستمارة.

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 اضغط هنا

ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك استعدادًا لخوض امتحانات العام الدراسي 2024-2025.



آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

وعلى جانب آخر أعلنت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 على الموقع الرسمي للوزارة هو 20 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن تسليم الاستمارات للمدارس بدأ منذ الأحد 9 فبراير ويستمر حتى 27 فبراير 2025.

وأكدت الوزارة أن طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور ملزمون بالتوقيع على إقرار رسمي ضمن مشتملات استمارة الثانوية العامة، والذي يشدد على حظر اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحان، وذلك وفقًا للقرار الوزاري المنظم لهذا الأمر.

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