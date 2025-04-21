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أخبار مصر

في ليلة شم النسيم، زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (فيديو وصور)

إقبال على الفسيخ
إقبال على الفسيخ والرنجة، فيتو
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شهدت محلات الفسيخ والرنجة، بمنطقتي السيدة زينب وباب اللوق، إقبالا من المواطنين مساء أمس الأحد، استعدادا للاحتفال بشم النسيم اليوم الإثنين.

زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (1)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (1)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (2)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (2)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (3)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (3)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (4)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (4)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (5)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (5)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (6)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (6)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (7)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (7)

وجاءت أسعار الفسيخ والرنجة: 

الفسيخ البلدي بـ 75 جنيها. 

الفسيخ البريسلي بسعر 570 جنيها. 

الملوحة البلدي 400 جنيه. 

بينما قفز سعر الرنجة الياباني الفاخرة إلى 140 جنيهًا. 

بينما وصل سعر الرنجة الناعمة 260 جنيها. 

والرنجة بالبطارخ بـ 320 جنيها. 

وتجاوزت بعض الأنواع 245 جنيهًا حسب الوزن.

فيما انتشر أمام محلات الفسيخ والرنجة بائعي الليمون والبصل الأخضر والخس، فقد بلغ سعر كيلو الليمون 140 جنيهًا، وحزمة أو الخس البصل من 5 إلى 10 جنيهات.

زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (8)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (8)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (9)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (9)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (10)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (10)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (11)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (11)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (12)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (12)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (13)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (13)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (14)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (14)

تحذيرات من الرنجة والفسيخ

وحذر الدكتور محمد حسين، الباحث بالمركز القومي للبحوث، فئات عمرية ومرضية محددة من تناول الرنجة والفسيخ خلال احتفالات شم النسيم، نظرًا للمخاطر الصحية العالية التي قد يتعرضون لها.

وأوضح الدكتور حسين في تصريحات خاصة لفيتو أن صغار السن وكبار السن والحوامل يمثلون الفئات الأكثر عرضة للخطر عند تناول هذه الأطعمة، مشيرا إلى وجود بعض أنواع البكتيريا في الرنجة، مثل الليستيريا، التي قد تسبب تشوهات للجنين أو الإجهاض.

كما نوه إلى أن مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القصور الكلوي المزمن، ومرضى ضعف عضلة القلب يجب عليهم تجنب تناول الرنجة والفسيخ لاحتوائهما على نسبة عالية من الأملاح، مؤكدا أن هذه النسبة المرتفعة من الملح قد تؤدي إلى احتباس السوائل وتورم شديد في الجسم، وارتفاع حاد في ضغط الدم، وقد تصل المضاعفات إلى حد الأزمة القلبية.

زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (15)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (15)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (16)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (16)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (17)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (17)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (18)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (18)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (19)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (19)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (20)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (20)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (21)
زحام على محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب (21)

ونصح الدكتور حسين مرضى السكر ومرضى الأورام السرطانية الذين يعانون من نقص المناعة بتجنب تناول هذه الأطعمة. وأرجع ذلك إلى أن أي عدوى بكتيرية قد تنتقل إليهم من الأسماك المملحة ستكون لديهم أكثر حدة وقد تتسبب في حالات تسمم خطيرة.

وشدد الباحث بالمركز القومي للبحوث على ضرورة وعي هذه الفئات بالمخاطر المحتملة والامتناع عن تناول الرنجة والفسيخ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم خلال احتفالات شم النسيم.

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