الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

القومي للبحوث يحذر هؤلاء الأشخاص من تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم (فيديو)

الفسيخ
الفسيخ

حذر الدكتور محمد حسين، الباحث بالمركز القومي للبحوث، فئات عمرية ومرضية محددة من تناول الرنجة والفسيخ خلال احتفالات شم النسيم، نظرًا للمخاطر الصحية العالية التي قد يتعرضون لها.

وأوضح الدكتور حسين في تصريحات خاصة لفيتو أن صغار السن وكبار السن والحوامل يمثلون الفئات الأكثر عرضة للخطر عند تناول هذه الأطعمة، مشيرا إلى وجود بعض أنواع البكتيريا في الرنجة، مثل الليستيريا، التي قد تسبب تشوهات للجنين أو الإجهاض.

كما نوه إلى أن مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القصور الكلوي المزمن، ومرضى ضعف عضلة القلب يجب عليهم تجنب تناول الرنجة والفسيخ لاحتوائهما على نسبة عالية من الأملاح، مؤكدا أن هذه النسبة المرتفعة من الملح قد تؤدي إلى احتباس السوائل وتورم شديد في الجسم، وارتفاع حاد في ضغط الدم، وقد تصل المضاعفات إلى حد الأزمة القلبية.

ونصح الدكتور حسين مرضى السكر ومرضى الأورام السرطانية الذين يعانون من نقص المناعة بتجنب تناول هذه الأطعمة. وأرجع ذلك إلى أن أي عدوى بكتيرية قد تنتقل إليهم من الأسماك المملحة ستكون لديهم أكثر حدة وقد تتسبب في حالات تسمم خطيرة.

وشدد الباحث بالمركز القومي للبحوث على ضرورة وعي هذه الفئات بالمخاطر المحتملة والامتناع عن تناول الرنجة والفسيخ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم خلال احتفالات شم النسيم.

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