حملات مكبرة على أسواق الأسماك بالجيزة

وجهت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، استهدفت خلالها تفتيش الأسواق الخاصة ببيع الأسماك والرنجة، بناءً على تعليمات مشددة من اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث بالجيزة بضرورة تكثيف الرقابة على هذه المحلات تزامنًا مع احتفالات شم النسيم التي تشهد إقبالًا كبيرًا على هذه النوعية من الأطعمة.

وأسفرت هذه الحملة عن تحرير ٦ محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، ٨ محاضر جنح لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

كما تمكنت الإدارة أيضا من ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط ٤٤ كيلو أسماك مملحة غير صالحة وإعدام ٣٠ كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم والدواجن تم ضبطها في محلات مختلفة.

وتبين أن هذه المنتجات منتهية الصلاحية، أو لا تحمل أي بيانات تدل على جهة المصدر، بالإضافة إلى ظهور علامات العفن والتلف عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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