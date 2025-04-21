الإثنين 21 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بحركة تعاملات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025.

اقرأ التالي: سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم 

 

سعر جرام الذهب 
أسعار الذهب، فيتو 

 

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5470 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4785 جنيها “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4101 جنيه "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 14

سعر جرام  الذهب عيار 14، سجل 3190 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 12

سعر جرام  الذهب عيار 12، سجل 2734 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 9

سعر جرام  الذهب عيار 9، سجل 2000 جنيه "للبيع".

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم سجل نحو 38280 جنيها.

 

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

 

الذهب - فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة اليوم 

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

 

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