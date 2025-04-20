الأحد 20 أبريل 2025
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تهشم سيارة في انهيار بلكونة عقار في المنصورة

تهشم سيارة في انهيار
تهشم سيارة في انهيار بلكونة بالمنصورة، فيتو

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية انهيار بلكونة عقار بنطاق حي غرب، وتهشمت سيارة ملاكي تصادف وقوفها أثناء الانهيار، ولا توجد خسائر في الأرواح أو أي إصابات.

انهيار بلكونة وتهشم سيارة في المنصورة 

تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتهشم سيارة في انهيار  بلكونة عقار بشارع الشاذلي المتفرع من سكة سندوب خلف مسجد شحاتة رجب بنطاق غرب المنصورة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية ومسئولي حي غرب المنصورة نائب  رئيس حي غرب المنصورة حمدي رشاد، وأحمد نشأت مسئول الإشغالات بالفترة الليلية ونبطشي التنظيم، والحماية المدنية، ولا توجد خسائر بالأرواح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. 

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