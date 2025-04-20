محافظ الدقهلية يزور كنائس المنصورة للتهنئة بعيد القيامة

زار اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عددا من الكنائس بمدينة المنصورة، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وشملت الزيارة: الكنيسة الكاثوليكية بشارع المختلط، وكنيسة الروم الكاثوليك بشارع الثورة بالسكة القديمة، والكنيسة الإنجيلية بشارع الصيادين بالسكة الجديدة، وكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالسكة الجديدة، وكنيسة الروم الأرثوذكس بشارع سور محطة القطار.

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد القيامة المجيد للأخوة المسيحيين بكنائس المنصورة

رافق محافظ الدقهلية خلال الزيارة، اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد نادر، نائب مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية، والأستاذان محمد أمين وأحمد عبد العظيم، رئيسا حي شرق وغرب المنصورة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، والقيادات التنفيذية والأمنية، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

المسلمون والمسيحيون كيان ونسيج واحد لا يتجزأ

وقدم محافظ الدقهلية خالص التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، وأن مصر بنسيجها الوطني القوي هي الركيزة الأساسية لمواجهة واجتياز أية تحديات، بجهود وتعاون المخلصين من أبنائها.

وأكد محافظ الدقهلية أن المصريين يضربون أروع الأمثلة في التآخي والوحدة على مر الزمان، وخاصة خلال الاحتفال بالأعياد، ويتبادلون الزيارات والتهاني، ويعيشون في وطن واحد نسيج واحد، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تميز مصرنا الغالية عن سائر البلدان، وداعيًا الله أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تدوم المحبة والأخوة بين أبناء الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن مصر تشهد نقلة نوعية في مختلف المشروعات التنموية والخدمية والاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية، وتسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والتنمية، في ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبهم، أعرب آباء وقساوسة ورعاة الكنائس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية، على جهوده الملموسة التي يلمسها الجميع على مدار الساعة، ووجهوا التحية لجميع القيادات الأمنية والتنفيذية على تهنئتهم لهم بالعيد، مؤكدين أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والسعادة بين أبناء الوطن الواحد، وأنهم دائمًا يصلون من أجل مصر وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة، داعين الله أن يديم على مصر وشعبها نعمة الأخوة والمحبة والتآخي.

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