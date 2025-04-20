حدائق البحيرة تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم

قامت الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن محافظة البحيرة بإنهاء أعمال النظافة والتجميل، وتهيئة الحدائق لإستقبال المواطنين خلال الإحتفال بأعياد الربيع، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى في جميع الحدائق العامة والمتنزهات لإستقبال أعياد الربيع، وحرصًا على توفير بيئة آمنة وجاذبة تتيح للمواطنين الإستمتاع بأجواء الربيع في أبهى صورها.

تنفيذ أعمال الصيانة للملاهي وتقليم الأشجار بحدائق البحيرة

وقد شملت هذه الإستعدادات أعمال تقليم الأشجار، وتوفير أماكن جلوس مناسبة للزوار كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للملاهي والتحقق من جاهزيتها وسلامتها لإستقبال الأطفال والعائلات بما يضمن قضاء أوقات آمنة وممتعة للجميع.





كما تم التأكد من توافر وسائل الأمان والسلامة، وتكثيف تواجد فرق النظافة والأمن الإداري داخل الحدائق والمتنزهات، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للزوار.





وأكدت محافظ البحيرة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من جاهزية كافة المواقع وتوفير الأجواء المناسبة للإحتفال، مشيرةً إلى ضرورة إلتزام المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة والمرافق الحيوية ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي البحيرة وزوارها خلال إحتفالات بأعياد الربيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.