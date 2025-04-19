إصابة 6 أشخاص بينهم 3 قيادات تنفيذية بمحافظة البحيرة في حادث تصادم

أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 مسئولين قيادات تنفيذية بمحافظة البحيرة، بجروح وكدمات، في حادث تصادم أثناء أداء عملهم بحملة رقابية على الأسواق داخل نطاق مركز رشيد.

حادث تصادم ومصابون بشارع الحرية

تم إبلاغ إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى شارع الحرية بمركز رشيد، وتبين إصابة نائب رئيس مدينة رشيد، وسكرتير المجلس، ومسئول الأملاك، وموظف الحسابات وسائق السيارة وآخر، اليوم، إثر اصطدام سيارة مجلس المدينة بأخرى نصف نقل أثناء قيامهم بحملة رقابية على الأسواق.

أسماء المصابين بحادث التصادم

حيث اصطدمت السيارة المخصصة لنائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أنور زيدان على سلام ٥٤ عاما، ومقيم رشيد، بأخرى نصف نقل تحت قيادة فتحي عبد العزيز محمد ٢٦ سنة سائق ومقيم رشيد، أسفر الحادث عن إصابة كل من؛ "أنور زيدان على سلام (54 عامًا)، نائب رئيس مدينة رشيد ووليد فريد بسيونى (52 عامًا)، سكرتير المجلس وأحمد سعيد عبد العزيز (45 عامًا)، مسؤول الحسابات وسامى محمد محمد الدمياطى (53 عامًا)، مسئول أملاك الدولة وخميس جمعة إبراهيم (52 عامًا) سنة سائق مجلس المدينة كما أصيب فتحى عبد العزيز محمد (26 عامًا)، سائق السيارة النقل، وتم التحفظ على السيارتين وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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