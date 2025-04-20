محافظ الدقهلية يوجه إنذارا شديد اللهجة لمالك منفذ الشتاء للخضروات والفواكه للالتزام بالأسعار

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إنذارا شديد اللهجة لمالك منفذ الشتاء للخضروات والفاكهة بالقرية الأولمبية بالالتزام بالأسعار وتحسين جودة المنتجات.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة لمحافظ الدقهلية منفردا سيرا علي الأقدام بعدد من شوارع مدينة المنصورة للاطمئنان علي حالة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

الشوارع المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية

حيث قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الأحد بالتجول منفردا سيرا علي الأقدام بعدد من شوارع مدينة المنصورة للاطمئنان علي حالة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد شوارع (الجمهورية - جيهان - الترعة ـ آداب ـ الجلاء).

حملة نظافة مكبرة للصباح بجميع الشوارع والحدائق العامة

ووجه اللواء "مرزوق " لرئيس حي غرب ورئيس حي شرق بشن حملة نظافة مكبرة من الساعه 3 صباح غدا الإثنين وحتي الساعة 7 صباحًا بجميع الشوارع والحدائق العامة بالمنصورة، ورفع جميع تجمعات القمامة وكنس الأتربة وغسيل البلدورات، وأيضًا وجه بزيادة عدد العمال غدا في جميع شوارع المدينة.

إنذار شديد اللهجة لمالك منفذ القرية الأولمبية لبيع الخضروات



كما وجه "المحافظ " إنذارا شديد اللهجة لمالك منفذ القرية الأولمبية لبيع الخضروات والفواكه بالالتزام بالأسعار، وتحسين جودة المنتجات المعروضة، مشددًا علي أن المنافذ تم إنشاؤها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وليس للمغالاة في الأسعار، مشيرًا إلي أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم إلغاء رخصة المنفذ نهائيًا.

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