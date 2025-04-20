بعد وضع اللمسات النهائية، القناطر الخيرية قبلة المواطنين للاحتفال بشم النسيم (صور)

تعد مدينة القناطر الخيرية قبلة للمواطنيين المحتفلين بـ شم النسيم، حيث تتزين الحدائق لاستقبال المحتفلين من القليوبية والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالمناظر الجميلة والشلالات وركوب الخيل.

وقد تزينت وتجملت فى أبهى صورة ، استعدادًا لاستقبال الزوار خلال فترة الاحتفالات بأعياد الربيع (أعياد شم النسيم) وذلك بعد وضع اللمسات النهائية، والانتهاء من أعمال تجهيزات المسطحات الخضراء وصيانة المرافق والشبكات لتوفير أجواء مميزة ومريحة للمتنزهين.

القناطر تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين بشم النسيم

وتفتح القناطر الخيرية أبوابها لاستقبال المواطنين منذ الساعة 8 صباحا، بثوب جديد هذا العام بعد أعمال التطوير التى طالت الحدائق التى تشملها القناطر الخيرية، تحت إشراف وزارة الرى والموارد المائية، وبأيدى المهندسين وعمال الحدائق، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية، مضيفا تم مؤخرا افتتاح حديقة اهالينا والتى تقع على مساحة 6.5 فدان ليرتفع عدد الحدائق التى تتميز بنها القناطر الخيرية 10 حدائق على مساحة 74 فدانا يتم فتحهم جميعا أمام المواطنين

محافظ القليوبية برفع درجة الإستعداد بشم النسيم

من جانبه وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة ووقف الإجازات والراحات بدءا من اليوم وحتى نهاية الأعياد مع التأكد من توفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة.

استعدادات القليوبية لشم النسيم

ووجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية مع تكثيف الرقابة خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها مؤكدا على ضرورة رفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم اسعافيه اضافيه وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي.

في حين وجه إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة، كما شدد على ضرورة رفع الإشغالات بالطرق العامة والميادين والحدائق والتأكد من زيادة كفاءة الإنارة فى الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها.

موجها بسرعة الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة وفتح متحفى الرى والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسى لمدينة القناطر الخيرية للقضاء على التكدس المرورى.

استعدادت القناطر الخيرية لشم النسيم،فيتو

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